Aragón irá a elecciones el 8 de febrero

Aragón irá a elecciones el próximo domingo 8 de febrero. Así lo ha confirmado el presidente aragonés, Jorge Azcón, tras no poder llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026. Hoy ha firmado el acta de disolución de las Cortes y comunicará la decisión al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También a su líder de partido, Alberto Núñez Feijóo. “Estar en el Gobierno sin presupuesto no es Gobernar”, ha declarado el presidente.

Azcón considera que es una decisión “responsable, coherente y democrática” y defiende que su proyecto de presupuestos, que asciende a 9.145 millones de euros, es el idóneo “para que Aragón siga avanzando hacia el futuro”. Además, garantiza que nuestro territorio saldrá “reforzado” tras esos comicios y los califica como una “buena noticia” y una oportunidad para “escuchar la voz de los aragoneses”.

Azcón ha garantizado que agotaron “todas las vías de diálogo” para intentar sacar adelante esas cuentas y evitar el adelanto electoral. Lamenta el bloqueo de la oposición y fundamentalmente el de VOX, a quienes acusa de “irresponsables”.

Considera que la formación de Abascal está replicando mismo sistema de bloqueo en todas las comunidades autónomas, como Extremadura o las Islas Baleares, priorizando “un proyecto nacional” a los intereses autonómicos.

En cuanto al Partido Socialista, considera que está “desbordado” por sus problemas de corrupción y ve “imposible” llegar a un acuerdo con la formación. “No nos fiamos, en el PSOE de Pedro Sánchez es imposible confiar”, ha indicado.