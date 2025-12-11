La Fundación Más Vida inaugura en Zaragoza su décimo Mercadillo Solidario

La directora de la Fundación, Cillas Abadía, ha destacado las enormes trabajas que se llegan a encontrar para desarrollar proyectos sociales en los países donde actúan: "En Nicaragua están expulsando a cantidad de ONG's porque muchas veces no les gusta que intervengamos y se trata de un régimen dictatorial que ya ha expulsado a unas mil organizaciones".

Algo importante para la Fundación Más Vida es dar a conocer aquí su trabajo allí. Para ello, la trabajadora social de la Fundación, Mari Carmen Moral destaca la importancia de visibilizar en los colegios problemas como la explotación sexual en estos países: "hacemos partícipes a la gente joven de que no se puede permitir que haya personas que en su proceso migratorio sean captadas para un negocio en el que se perpetúa su explotación también cuando llegan a España".

El Mercadillo Solidario, que cumple diez ediciones, tiene como objetivo este año recaudar fondos para financiar la instalación de tres farmacias en las comunidades rurales de Estelí, a donde es muy difícil que lleguen recursos sanitarios: "Estas zonas rurales tienen uno de los índices de mortalidad más altos", explica la coordinadora de la Fundación, Teresa Abadías: "llevamos muchos años llevando nuestras brigadas móviles con equipos médicos todos los días de la semana, pero esta vez queríamos dar un paso más y montar farmacias fijas donde los ciudadanos no tengan que esperar a nuestras brigadas y tengan acceso a medicamentos".

Una treintena de voluntarios hacen posible este Mercadillo, que permanecerá abierto hasta el próximo domingo en el Centro Cívico Delicias, de 10 a 14 horas y de 17 a 18 horas. En este espacio podrán encontrar gran cantidad de juguetes en perfecto estado, decoración, libros y objetos para coleccionista como una gramola.