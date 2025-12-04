"Ser voluntario no es sólo ayudar a los demás. Te devuelve más de lo que das"

LEER MÁS Cruz Roja Zaragoza detecta un aumento de familias con niños viviendo en la calle

Todos los 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una jornada en la que se quiere reconocer el trabajo y la labor altruista que miles de personas llevan a cabo en cientos de entidades de diferentes ámbitos en todo el mundo. Una labor que, como explica Alicia Giménez, directora de voluntariado en Cruz Roja en Zaragoza, supone mucho más que un compromiso. “Hay personas para las que su labor de voluntariado es su meta, su propósito para levantarse cada mañana. No sólo ayudan, sino que para ellos también es una vía de salvación”.

Cruz Roja en Zaragoza cuenta con 9.058 personas voluntarias y el perfil es mayoritariamente femenino, 62% de mujeres frente a un 38% de hombres. La edad media es de 43 años, concentrándose la mayoría entre los 30 y los 50 años y el compromiso con la entidad es de más de ocho años de antigüedad. Un aspecto que indica el conocimiento que acaban teniendo de la entidad.

Alicia Giménez explica cómo es tan amplia la cartera de servicios que se ofrecen desde Cruz Roja que prácticamente todo el mundo puede encontrar el área en el que sentirse cómodo realizando voluntariado, desde tareas en oficina hasta atención directa, a personas in hogar, ejerciendo de voluntarios para los propios voluntarios, en infancia, de acompañamiento a personas mayores o dando clases de español a extranjeros.

Las ganas de ayudar es un aspecto esencial, pero tanto desde Cruz Roja como desde el resto de las entidades que cuentan con voluntariado, se ofrece formación para poder dar los mejores servicios a las personas a las que se ayuda. Nociones básicas para poder realizar un trabajo satisfactorio.