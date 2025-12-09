Comienza la III Liga de Emprendimiento de Aragón

La mayoría de los colegios participantes presenta más de un proyecto en esta tercera edición de la Liga de Emprendimiento, en la que participan escolares de entre 8 y 18 años. Entre los 17 centros participantes suman 39 proyectos emprendedores que optarán por representar a Aragón en el certamen nacional, al que acudirán los mejores proyectos de toda España.

Alba Cortés y Luis Ignacio Fernández Irigoyen son los responsables en Aragón de MBA Kids, la empresa que organiza esta competición: "El objetivo es que los chavales despierten el espíritu emprendedor porque hay muchos chicos que tienen ideas, pero hay que pincharles para que esas ideas no se queden en un cajón", explica Fernández Irigoyen. En las dos primeras ediciones han primado, sobre todo, proyectos caracterizados por su compromiso social y también medioambiental, como una peluquería itinerante para llegar a pequeños pueblos sin este tipo de servicio, una empresa para mejorar las rutas de transporte o combatir la soledad de personas mayores en el medio rural.

Una vez que mañana reciban los maletines, los coles tendrán tres meses de tiempo para desarrollar su proyecto hasta el día de la final, el 26 de marzo: "nosotros les tutorizamos de principio a fin y les damos el material para que trabajen de manera autónoma creando una idea de negocio desde cero, con la misión y valores de la empresa, el logotipo, los colores corporativos, el plan financiero y todos los pasos que cualquiera tendría que seguir hasta ver si una idea de negocio es rentable", ha detallado Alba Cortés.