Los comerciantes proponen actividades bajo el lema “Esta Navidad, sal, vive y siente”

La Asociación de Comerciantes de Huesca pone en marcha las actividades de su campaña Navideña bajo el lema "Sal, vive, siente". Para el comercio oscense, la campaña de Navidad es la campaña del año por excelencia ya que de ella obtienen hasta el 70% de sus ingresos.

Por cuarto año consecutivo se pone en marcha una ruta mágica en la que los oscenses podrán sellar su pasaporte navideño para entrar en el sorteo de importantes premios (1 vale de 500 €, 4 vales de 250 €, y 5 vales de 100 €). Se puede participar del 10 de diciembre hasta el 7 de enero. El pasaporte se puede conseguir en cualquiera de los comercios adheridos a la campaña. Por cada compra de 20 € se recibe un sello y hay que conseguir 6 sellos de diferentes establecimientos. Una vez completo, rellenar los datos y depostiar el pasaporte en el buzón ubicado en la oficina de Correos de Huesca (Coso Alto, nº 14)

Además, dentro del convenio de locales vacíos, se instalará una casa de Papa Noel en la calle Fatas 1, los días 22, 23, 26, 29, 30 de diciembre y 2 y 5 de enero, con talleres, cuentacuentos y distintas actividades.

Otra de las fechas destacadas en el calendario de actos navideños de los comerciantes será el 11 de diciembre, a las 20 45 horas, con la celebración del Brindis Solidario, en el Casino de Huesca. El evento será a beneficio de AENO (Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense) y se otorgará el premio "Corazón de ciudad" a Vito Sanz, actor nominado a los Goya, en un acto que será presentado por Rafa Maza.