Azcón presenta un presupuesto récord de 9.145 millones de euros

El Gobierno de Aragón ha presentado su proyecto de Ley de presupuestos para 2026. Alcanzará la cifra récord de 9.145 millones de euros, crece en casi 600 millones respecto al anterior. Son unas cuentas con barniz social, según el ejecutivo. A la Sanidad se dedicarán 3.002 millones de euros, crece un 9%, en 234 millones. Educación contará con 1.433 millones, 93 más. Las partidas de Bienestar Social crecerán hasta los 547 millones de euros, 38 más, por lo que siguen mejorando las cuantías de esta área especialmente infradotada cuando entró el actual ejecutivo.

El techo de gasto no financiero se situará en 7.979 millones de euros. deberá ser aprobado antes de tramitar las cuentas presentadas. El presidente, Jorge Azcón, cree que es un buen presupuesto y por eso espera lograr el apoyo de partidos políticos para lograr aprobarlo.

En su proyecto el Gobierno armoniza la reducción de deuda con el aumento del gasto social. También avanza en reducciones fiscales. Incluye la bonificación al 99% del grupo 2 del impuesto de Sucesiones. En cuanto al IRPF, aumentan los límites de renta e importes deducibles y se crea una nueva deducción para familias numerosas y monoparentales. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, explica que también se bonificará Transmisiones al 50% para favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes o familias numerosas.

hora detallamos algunas partidas. Habrá 32 millones para mejorar colegios, 36,6 para concertación de plazas en residencias, 54 millones para reforzar la asistencia a domicilio, más de 40 para subir el sueldo de los profesores, 24,3 para jóvenes agricultores y modernización, más de 50 para prevención de incendios, 52 para instalaciones sanitarias o 250 millones para la universidad de Zaragoza.