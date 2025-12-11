Detenido en Huesca por quince robos en interior de vehículos en garajes

LEER MÁS Detenido infraganti un conductor que participaba en una carrera ilegal en el polígono Monzú

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 38 años por el robo en el interior de quince vehículos en garajes comunitarios y públicos cometidos en el mes de noviembre. A raíz de una denuncia interpuesta el día 21 del mes pasado por el robo en el interior de un coche estacionado en un parking público de la ciudad, los investigadores consiguieron recuperar los efectos sustraídos, averiguar la identidad del autor y relacionarle con otros seis robos cometidos durante dicha semana.

El investigado cometía los robos en el interior de garajes comunitarios y aprovechaba que los vehículos se encontraban abiertos, o bien fracturaba alguna de las ventanillas para, a continuación, sustraer cualquier efecto de su interior, desde ordenadores portátiles, dinero en efectivo, herramientas o balizas de emergencia. Por estos hechos fue detenido el día 25 de noviembre, siendo puesto a disposición judicial y quedando en libertad a la espera de juicio.

Tras su puesta en libertad, se recibieron otras ocho denuncias por robos en interior de vehículos con las mismas características. Las gestiones de investigación realizadas y las inspecciones practicadas por Policía Científica permitieron atribuirle la autoría de estos robos y recuperar parte de los efectos sustraídos, por lo que fue nuevamente detenido el día 5 de diciembre por estos delitos contra el patrimonio. Parte de los efectos sustraídos fueron recuperados, siendo entregados a sus legítimos propietarios.