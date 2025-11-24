Policía Nacional Huesca

Detenido infraganti un conductor que participaba en una carrera ilegal en el polígono Monzú

Los dos vehículos participantes en la carrera emprendieron la huida, apagaron sus luces y se introdujeron en campos de cultivo. La patrulla consiguió interceptar a uno de los vehículos cerca de Apiés, deteniendo a su conductor e interviniendo el vehículo utilizado

Redacción

Huesca |

Detenido infraganti un conductor que participaba en una carrera ilegal en el polígono Monzú
Detenido infraganti un conductor que participaba en una carrera ilegal en el polígono Monzú | Onda Cero Huesca

La Policía Nacional ha detenido infraganti al conductor de un vehículo que estaba participando en una carrera ilegal en el polígono Monzú.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado 22 al domingo, cuando una patrulla que se encontraba realizando patrullaje de prevención por el polígono Monzú, detectó dos vehículos que se encontraban realizando una carrera ilegal.

Los vehículos emprendieron la huida, apagando sus luces e introduciéndose por campos de cultivo. La patrulla realizó el seguimiento de uno de los vehículos, que trató incluso de embestir a los agentes. Finalmente lograron interceptarlo cerca de la localidad de Apiés, procediendo a la detención de su conductor y único ocupante por delitos de conducción temeraria, desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad. Asimismo los agentes intervinieron el vehículo utilizado, y varias garrafas de gasoil que transportaba en su interior

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer