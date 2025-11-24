Detenido infraganti un conductor que participaba en una carrera ilegal en el polígono Monzú

LEER MÁS Detenido en Huesca un menor como presunto responsable del robo de dos patinetes eléctricos

La Policía Nacional ha detenido infraganti al conductor de un vehículo que estaba participando en una carrera ilegal en el polígono Monzú.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado 22 al domingo, cuando una patrulla que se encontraba realizando patrullaje de prevención por el polígono Monzú, detectó dos vehículos que se encontraban realizando una carrera ilegal.

Los vehículos emprendieron la huida, apagando sus luces e introduciéndose por campos de cultivo. La patrulla realizó el seguimiento de uno de los vehículos, que trató incluso de embestir a los agentes. Finalmente lograron interceptarlo cerca de la localidad de Apiés, procediendo a la detención de su conductor y único ocupante por delitos de conducción temeraria, desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad. Asimismo los agentes intervinieron el vehículo utilizado, y varias garrafas de gasoil que transportaba en su interior