Los partidos aragoneses ponen en marcha la maquinaria electoral

LEER MÁS Aragón irá a elecciones el 8 de febrero

Los partidos políticos ponen ya en marcha la maquinaria electoral y, en las próximas semanas, deberán cerrar las listas para estos comicios. Quedan 55 días y unas Navidades de por medio para esa cita con las urnas. En el caso del PSOE, su candidata, Pilar Alegría, deberá dejar sus cargos como ministra portavoz y de Educación, tal y como establece la ley electoral de Aragón. La responsable de los socialistas aragoneses insiste en que su prioridad es resolver los problemas de los ciudadanos. Alegría señala que es la alternativa Azcón.

El líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, señala que el Partido Popular no ha tenido ninguna voluntad para llegar a un acuerdo presupuestario. Por eso, deja claro que no son los culpables de este adelanto electoral.

El Consello de Chunta se reunirá esta tarde para analizar como afrontan esta cita con las urnas. Tienen que decidir si convocan un proceso de primarias para elegir a su candidato. Izquierda Unida presentará esta tarde a su nueva ejecutiva y valora la posibilidad de pactar con otras formaciones una candidatura conjunta para las elecciones del 8 de febrero.

Por su parte, la Ejecutiva del Partido Aragonés se reunirá esta tarde para planificar esos comicios. Su presidente, Alberto Izquierdo, cree que VOX es el culpable de este adelanto electoral por su incapacidad de llegar a acuerdos.