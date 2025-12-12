Boltaña acogerá en marzo el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación

El municipio de Boltaña será sede, a finales del mes de marzo de 2026, del V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un encuentro de ámbito estatal que reunirá en la provincia de Huesca a unos 250 responsables públicos, personal técnico y expertos para debatir sobre el futuro del medio rural. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca y máximo responsable a su vez de la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP, Isaac Claver, ha subrayado que “se trata del principal foro a nivel nacional

la elección de la comarca del Sobrarbe para acoger este congreso es un reconocimiento a territorios que llevan años demostrando que el medio rural no es un problema, sino una oportunidad”.

El Congreso está organizado por la FEMP, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Boltaña, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y prevé la participación de alrededor de 250 asistentes procedentes de toda España, entre alcaldes y alcaldesas, representantes de diputaciones, así como profesionales especializados en políticas de desarrollo rural.

Claver ha señalado además que “desde las administraciones locales queremos aportar una visión municipalista sólida y realista para construir políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, vivas donde vivas”. En este sentido, Claver ha destacado el papel de la Diputación de Huesca como aliada de los ayuntamientos: “las diputaciones somos clave para acompañar a los pequeños municipios, prestar servicios y generar proyectos que fortalezcan el territorio. Este congreso va a permitir que esa experiencia se traslade al conjunto del país”.

Por su parte, el alcalde de Boltaña, José María Giménez, ha mostrado su satisfacción por acoger un foro de estas características y ha afirmado que “para Boltaña es un orgullo convertirse en punto de encuentro del debate nacional sobre el desarrollo del medio rural”. Giménez ha añadido que “celebrar este congreso aquí es una forma de demostrar que los municipios pequeños también podemos acoger grandes eventos y contribuir activamente a la reflexión y a la toma de decisiones”. En la presentación del congreso ha estado presente asimismo Francisco Díaz, director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, quien ha puesto en valor la colaboración institucional y el papel de los gobiernos locales en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural.

El V Congreso de Desarrollo Rural de la FEMP cobra especial relevancia al coincidir con la elaboración de la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, que marcará la hoja de ruta de las políticas públicas en los próximos años. El encuentro servirá para consensuar una posición común de los gobiernos locales y trasladarla al Gobierno de España.

El programa combinará sesiones plenarias y mesas de trabajo paralelas, centradas en ámbitos como los servicios públicos en pequeños municipios, la vivienda rural, la conectividad digital, el emprendimiento y las nuevas economías, la transición energética, la gobernanza multinivel o la financiación local. El congreso concluirá con la aprobación de una declaración final que recogerá las principales conclusiones y propuestas. Las sesiones plenarias se celebrarán en el Palacio de Congresos de Boltaña, con espacios complementarios para reuniones paralelas, y se prevé la retransmisión en streaming del evento.