Azcón cree que un adelanto electoral sería beneficioso para Aragón

LEER MÁS Azcón presenta un presupuesto récord de 9.145 millones de euros

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha comparecido ante las Cortes para insistir en que es muy importante que la Comunidad Autónoma apruebe los presupuestos. Esas cuentas ascienden a 9.145 millones y las califica como expansivas y sociales. Azcón ha vuelto a pedir a VOX que dé su apoyo a los presupuestos, de lo contrario avanza que habrá elecciones. Azcón ha recalcado que "si estamos obligados a convocar elecciones será una buena noticia porque escucharemos a los aragoneses, vamos a oír la opinión de Aragón y habrá un Gobierno de Aragón más fuerte respaldado por las urnas".

Todos los grupos de la oposición han solicitado al presidente que dé a conocer todas las cifras del presupuesto para poder analizarlas y dan por hecho el adelanto electoral. El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha señalado que mañana acudirán a la reunión con el Gobierno aragonés, pero que necesitan saber todos los detalles del presupuesto para votar a favor. Por eso, le ha trasmitido a Azcón que negociar no es tragar con todo.

Azcón ha vuelto a descartar la propuesta del PSOE de apoyar el techo de gasto y consensuar medidas sobre educación, sanidad o vivienda porque cree que es una maniobra de los socialistas para evitar las elecciones anticipadas, ya que las encuestas reflejan un descenso en el número de votos. A pesar de todo, el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, mantiene su oferta.