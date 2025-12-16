¿En qué claves se puede interpretar el adelanto electoral en Aragón?

Aragón celebrará elecciones autonómicas el domingo 8 de febrero. Se trata de la primera vez que en la comunidad aragonesa se anticipan unas elecciones y se hace, al igual que en Extremadura y Castilla y León, por la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos. El sociólogo, investigador y profesor de la Universidad de Zaragoza, David Pac, explica que este adelanto ha de entenderse en clave estratégica. El presidente Jorge Azcón ha argumentado el motivo del bloqueo a los presupuestos, pero el sociólogo entiende que “se ha tomado la decisión desde un punto de vista estratégico con el objetivo de intentar consolidar su liderazgo” y crear un clima nacional que pueda beneficiar al bloque conservador. Para Pac, “los presupuestos han sido una coartada”.

Desde el grupo de investigación “Sociedad, Creatividad e Incertidumbre” de la Universidad de Zaragoza llevan 20 años trabajando en campañas electorales y en este tiempo han constatado cómo “cada una de las elecciones tiene un tipo de participación diferente” y todo indica “una menor participación cuando las elecciones son autonómicas, al contrario que las generales que mueven a muchas más personas”, añade David Pac.

El adelanto de elecciones en Aragón ha sido algo excepcional, la primera vez que se produce en la historia política de la comunidad y por las encuestas que se están realizando en Extremadura, “hay un proceso de desafección y de menor participación”.

La votación como un examen

La motivación por la que cada ciudadano va a votar es muy diferente, “deberíamos ir a las urnas para hacer una rendición de cuentas del Gobierno de Aragón en estos dos últimos años, pero se entremezclarán diferentes motivaciones”, augura David Pac.

A partir de este momento, está activado el modo electoral y los ciudadanos van a leer todo en esta perspectiva. El sociólogo indica cómo en esta ocasión, una de las claves es “ver si se va a movilizar el bloque de la izquierda o no. Y si las personas que tenían activado el voto en el bloque de la derecha, lo consolida o no. Decidiendo si este adelanto de elecciones está justificado o no”.