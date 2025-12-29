Suceso

Se busca a varias personas desaparecidas por un alud en el Pirineo aragonés

Varias personas han sido atrapadas por un alud que ha tenido lugar en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa. Efectivos del GREIM de montaña de la Guardia Civil están trabajando en la zona, en las labores de rescate.

Onda Cero Aragón

Huesca |

Pico Tablato desde el Balneario de Panticosa
Pico Tablato desde el Balneario de Panticosa | Wiloc

En torno a las 13:30, la Guardia Civil de Huesca, a través del 112, ha recibido el aviso de que se había producido un alud en las inmediaciones del Balneario de Panticosa y que, al parecer, ha sorprendido a un grupo de seis personas que realizaban una actividad de alta montaña. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), la Unidad Aérea y un médico del 061.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha cancelado su agenda para desplazarse a Panticosa.

