Se busca a varias personas desaparecidas por un alud en el Pirineo aragonés

En torno a las 13:30, la Guardia Civil de Huesca, a través del 112, ha recibido el aviso de que se había producido un alud en las inmediaciones del Balneario de Panticosa y que, al parecer, ha sorprendido a un grupo de seis personas que realizaban una actividad de alta montaña. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), la Unidad Aérea y un médico del 061.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha cancelado su agenda para desplazarse a Panticosa.