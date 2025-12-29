Este es le mejor roscón de reyes de supermercado: la OCU analiza 12 marcas y da su veredicto

Es, junto al turrón, el dulce por excelencia de estas fiestas y no sólo se puede disfrutar la noche y el día de reyes ya que, si uno quiere, puede estar comiendo roscón desde finales de noviembre hasta el 7 de enero.

Los golosos a los que les guste comer roscones seguro que agradecen las claves que dan en su estudio la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para saber cuál de todos los tradicionales bollos es al que dan la mayor puntuación.

La OCU ha analizado hasta 12 roscones de las diferentes cadenas de supermercado, tales como Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona y ha emitido su veredicto sobre cuál de todos es el mejor.

Qué roscón es el mejor

Según el estudio de la OCU, el roscón de Reyes relleno de nata de Carrefour se ha coronado este año como el mejor que se puede adquirir en las cadenas de supermercados. Le sigue el roscón de nata de El Corte Inglés, que encadenaba varios años liderando esta clasificación y ocupa este año el segundo puesto gracias a la buena calidad del relleno, 100% nata, y del bollo, elaborado con mantequilla

En tercera posición se situá la propuesta de Lidl con un roscón de que han destacado su "buena calidad y muy buen precio".

De esta forma, el ránking de roscones con nata de supermercado es el siguiente por orden de mayor a menor puntuación:

Carrefour (63 puntos)

El Corte Inglés (60 puntos)

Lidl (60 puntos)

Eroski (57 puntos)

Dia (51 puntos),

Ahorramas (45 puntos)

Mercadona (43 puntos)

Froiz (43 puntos),

Alcampo (43 puntos)

BM (39 puntos).

Alerta sobre las grasas vegetales

La OCU ha advertido en su análisis de que de los 12 roscones con nata analizados seis suspenden en calidad, ya que cinco roscones rellenos de supermercado sustituyen toda o parte de la nata por mezclas de grasas vegetales de palma, coco o nabina.

También avisa de otros problemas como el uso excesivo de aditivos, entre los que predominan los colorantes (especialmente en la fruta escarchada), además de conservantes, emulsionantes y agentes de textura, todos ellos ingredientes que son frecuentes en productos que se congelan y después se descongelan.

Qué debe llevar un roscón para ser perfecto

Según la OCU, el roscón perfecto es aquel cuya masa está hecha con mantequilla, su relleno es de nata 100% láctea, lleva azúcar real, no jarabes industriales y está decorado con fruta escarchada auténtica sin sustitutivos teñidos. En el momento de hornear debe estar al punto perfecto de humedad y esponjosidad.