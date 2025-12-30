Los expertos recomiendan evitar laderas similares a la del Pico Tablato donde ayer se produjo la avalancha

LEER MÁS Aragón recuerda a los tres esquiadores expertos fallecidos en el alud de Panticosa

El Pirineo aragonés despide de luto el año 2025. Los aficionados a la montaña lamentan la muerte de los tres esquiadores sepultados ayer por el alud de Panticosa. Este martes ha sido dada de alta la mujer de 29 años herida leve por hipotermia mientras los cuerpos de los tres esquiadores de travesía fallecidos a raíz del deslizamiento de una placa de hielo en el pico Tablato, permanecen en el Instituto de Medicina Legal, donde se les practica la autopsia. Los resultados se remitirán al juzgado de instrucción para autorizar a las funerarias los traslados de los cuerpos.

Riesgo nivel 2 de aludes

La AEMET había activado avisos de riesgo de aludes de nivel 2 sobre 5. El pico Tablato, frecuentado por esquiadores de montaña, no entraña especial riesgo, pero el viento y el frío son factores determinantes. La nieve reciente cae sobre placas de hielo y no logra asentarse, lo que favorece que se produzcan estos desplazamientos. Ibán González, geólogo y predictor del centro de gestión de riesgos de montaña A Lurte, ha recordado la importancia de actuar cuanto antes ya que, pasados 15 minutos, la probabilidad de salvar la vida desciende un 90%. De allí el papel clave de portar el material adecuado y la rápida actuación de los compañeros para el autosocorro.

El mismo ha reconocido que ese tipo de aludes lo están viendo en laderas con sombra, a partir de los 2.000 metros y una pendiente de entre 30 o 35 grados hacia arriba, por eso, su recomendación es no entrar y quedarse en zonas mas suevas o con en otras orientaciones.

Aunque los fallecidos eran expertos y la zona no entrañaba especial riesgo, el jefe de los GREIM de Guardia Civil, Baín Gutiérrez, ha vuelto a incidir hoy en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 en que "el riesgo cero no existe".