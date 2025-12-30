Nuevos detalles del naufragio en Indonesia que afectó a una familia española: el barco fue golpeado por tres grandes olas "impredecibles"

Este martes ha comenzado la quinta jornada de búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia, un adulto y dos menores, tras el naufragio el pasado viernes de un barco turístico y después de que ayer se recuperara el cadáver de una de las hijas de la española superviviente.

Los barcos de los equipos de rescate zarparon a primera hora de la mañana, entre ellos el KN Puntadewa perteneciente a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNAS), desde el puerto de Labuan Bajo, en la isla de Flores y desde donde se coordina parte de la misión.

Indonesia suspende navegación turística en el área de búsqueda

Debido a las condiciones marítimas adversas, las autoridades de Indonesia han suspendido la navegación turística en una vasta zona del este del archipiélago y en el área de búsqueda de los españoles, incluyendo las aguas de la isla de Padar, donde ayer recuperaron el cadáver de una de las menores desaparecidas.

Tres grandes olas tumbaron el barco

De hecho, la mala mar y un "fenómeno poco común" como el envite de tres grandes olas hizo que el barco turístico donde navegaban seis españoles, naufragara, tal y como indicaron autoridades locales.

Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda para los españoles, dijo que estas olas son "inusuales e impredecibles".

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explicó el director, al estimar en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y al asegurar que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Estas grandes olas, conocidas entre los residentes locales como Cala-cala (traducido como "sólo a veces"), suceden por la entrada de aguas del mar abierto a un pequeño estrecho con el fondo marino más bajo, lo que provoca que estas alcancen una altura inusual, afirmó Stephanus.

Por su parte, Budy Gahawisri, presidente de la asociación de buceadores locales, dijo que este fenómeno sucede en un área de unos 200 metros cuadrados en el canal donde se hundió el barco, aunque también se registra en otras zonas del archipiélago indonesio.

En un primer momento, las autoridades indicaron que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor, pero, según atestiguan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación zozobró.

"De los 189 botes que en ese momento estaban en el agua, solo uno, el KM Putri Sakinah, mandó un aviso de emergencia", remarcó el director, quien asistió en los primeros instantes de la búsqueda.

Los equipos de búsqueda recuperaron ayer el cadáver de una menor española, mientras que los tres que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, rescatada con vida. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados. Al accidente, ocurrido en la noche del pasado viernes, también sobrevivió una hija de Ortuño.

Hay que seguir buscando, tenemos que regresar a casa todos juntos

"Hay que seguir buscando, tenemos que regresar a casa todos juntos", dijo a EFE Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre de la víctima mortal encontrada este lunes.

Los familiares de los desaparecidos acudieron al puerto para agradecer uno a uno el esfuerzo del equipo, que incluye a rescatistas de BASARNAS, efectivos de la Policía y al menos una decena de buceadores profesionales voluntarios.

La menor fue hallada el lunes por un pescador local, quien avisó a las autoridades, a 0,5 millas náuticas del lugar donde se sospecha que se hundió el navío turístico, cerca de la isla de Padar.

Podrían estar atrapados en el interior del barco

Localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

Para ello, la misión cuenta con un robot submarino de la Policía y equipos de sonar. Aunque se enfrenta a duras condiciones climáticas y fuertes corrientes marinas, junto a la gran profundidad de la zona.