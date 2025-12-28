Zaporiyia y el Donbás, principales escollos en un plan de paz para Ucrania que depende de Putin: "No va a ceder"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado, horas antes de reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en Florida, las "líneas rojas" existentes en el borrador del plan de paz, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. "Debemos trabajar para minimizar los asuntos pendientes. Por supuesto, hoy existen líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano", ha declarado antes de indicar que "hay propuestas de compromiso" y que "todos estos temas son muy sensibles".

"Parece que hay sintonía entre ambos"

En 'El Orden Mundial', David Gómez y Eduardo Saldaña explican que los rumores ante la reunión de los dos grandes líderes son que parece que "la cosa avanza y que puede que haya sintonía entre ambos", pero al final, opinan que esto "no va de ellos, sino de lo que diga Putin y de cómo se tome la propuesta de acuerdo de paz o alto al fuego".

Para ellos, la cuestión de fondo es si se ve sintonía, "lo que es muy probable que ocurra porque Zelesnki sabe que tiene que pelotear a Trump y a este le gusta ser el 'peacemaker' y el que soluciona todos los conflictos". No obstante, la última palabra la tiene Putin y a pesar de ello, no hay garantías, ya que "si dice que no le parece mal el acuerdo, también es probable que o no lo respete o no lo cumpla".

Las "líneas rojas" del plan de paz

Los escollos del plan de paz "listo al 90%", según explicó el propio Zelesnki, son dos:

La central nuclear de Zaporiyia .

. La cuestión territorial, con el Donbás como punto clave.

Las reclamaciones territoriales de Rusia con el control de la totalidad del Donbás no sólo es una "línea roja" para el presidente ucraniano, sino también para Vladímir Putin, que no va a ceder en ello: "Mientras se mantenga ese escollo, un acuerdo de paz o un alto al fuego sigue siendo improbable".

Gómez y Saldaña explican además que la guerra en Ucrania va a seguir siendo uno de los grandes temas de 2026 y va a seguir marcando al mundo, "sobre todo a los europeos": "Al final, estamos viendo que los ucranianos hundieron un submarino ruso con un dron que no tiene un coste muy alto. Están teniendo una superioridad con el uso de drones, no tienen tantas pérdidas y están dañando mucho a Rusia. Si no hay un acuerdo de paz o un alto al fuego, los ucranianos van a seguir en esta línea".