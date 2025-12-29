El vídeo viral de cómo se ve en carretera la baliza frente a los triángulos: "Una imagen vale más que mil palabras"

A partir del 1 de enero, los conductores deben llevar en su vehículo la nueva baliza V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera. Este dispositivo sustituye a los triángulos de emergencia con el objetivo de reducir la siniestralidad al evitar que los ocupantes del coche tengan que bajarse del mismo para colocarlos.

Así lo afirma la DGT, que informa en su página web de los modelos homologados para su uso. No llevar esta baliza o poseer una no homologada conllevará una sanción leve de 80 euros, la misma cantidad que suponía no tener los triángulos de preseñalización. Además de emitir una luz, la baliza transmite de manera automática la ubicación exacta del vehículo averiado.

Pese a que su uso será obligatorio a partir de enero, muchos usuarios ya han comenzado a utilizar la baliza en carretera, lo que ha llevado a muchas críticas contra el dispositivo y la DGT en redes sociales. Muchos consideran que la señal de luz es muy débil y no es visible desde la distancia, mientras que otros denuncian que el triángulo mostraba la posición del vehículo averiado de manera más óptima.

En concreto, hay un vídeo que circula en redes sociales que muestra dos vehículos parados en el arcén de una vía. Uno de ellos, con el triángulo, y el otro con una baliza tipo V-16.

Cómo se usa la nueva baliza V-16 y dónde se debe guardar

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor.

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.