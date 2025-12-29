El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia relata las horas críticas de la búsqueda: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos"

Las autoridades siguen buscando a los tres españoles desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de un barco en las inmediaciones de la isla de Padar. El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se les busca pertenece a la cuarta española que había desaparecido. Se trata de una hija de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del siniestro.

Los españoles desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia, y dos menores, un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño. Los dos contrajeron matrimonio recientemente.

El abuelo de la familia ha hablado con Antena 3 y ha relatado las horas de angustia que sufre Andrea Ortuño, presente en Indonesia con la "obsesión" de recuperar los cuerpos de la famnilia: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos".

Mi hija me dice con el corazón roto que Fernando y los nenes van al fondo con el barco"

"Mi hija fue lanzada al agua en una primera ola, en una segunda ola ve al barco hundirse y entonces la rescatan en una zodiac", cuenta el abuelo de la familia, que asegura que su hija le dice "con el corazón roto" que Fernando y los menores "van con el barco al fondo".

Así, Ortuño confirma que no hay esperanzas con los desaparecidos. "No tenemos capacidad de pensar que haya posibilidad de que estén vivos, salvo un milagro", comenta.

Cuarta jornada de búsqueda

El matrimonio y sus hijos se encontraban de vacaciones en el lugar cuando sufrieron la tragedia. Andrea Ortuño también viajaba en la embarcación, pero fue rescatada junto a otra de sus hijas, que se desplazará hasta Valencia, mientras su madre permanecerá en Indonesia hasta localizar a los desaparecidos.

Este lunes tiene lugar la cuarta jornada de búsqueda, a la que se suman barcos de la Policía y buceadores profesionales para tratar de encontrar a las personas que iban a bordo de este barco de uso turístico, llamado KM Putri Sakinah.