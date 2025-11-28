Cuándo se encienden las luces de Navidad en Zaragoza 2025: el mejor lugar para verlas

El 29 de noviembre las calles de Zaragoza se iluminarán para dar la bienvenida a la época navideña. Un encendido que realizará el artista Juanjo Bona y que promete muchas sorpresas y espectacularidad. El recorrido lumínico que se podrá realizar durante estas fechas parte desde el barrio del Rabal hasta el Parque José Antonio Labordeta. Son 3,5 kilómetros de luz en los que, como novedad, se disfrutará de la decoración del Paseo Independencia y del belén luminoso ubicado en la Fuente del Batallador en el Parque Grande.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado casi 1.200.000 euros a la iluminación navideña que este año serán luces led, de bajo consumo.

Horario del encendido de luces

El encendido oficial de las luces de Navidad se producirá el viernes 29 de noviembre de 2025 en la plaza España y permanecerá hasta el lunes 6 de enero de 2025.

El día de su inauguración, las luces se encenderán a las 18:30 horas en la plaza España y, a partir de entonces, el encendido durante el resto de la temporada navideña será desde el atardecer, sobre las 18:00 horas, a 01:00 horas.

En qué calles de Zaragoza hay luces de Navidad

La ruta lumínica prevista por el Ayuntamiento de Zaragoza está formada por casi 30 puntos, de los que 8 son nuevos este año, a los que hay que sumar un árbol de luz en la avenida de Cataluña con la Z-30, Ángeles en el puente de Piedra, el alumbrado en el Paseo Independencia, la incorporación de luces en la calle Sagasta y la calle San Pablo, casitas de jengibre y trineos en Gran Vía, en la plaza de San Felipe y avenida Ciudad de Soria.

Destaca el Nacimiento en la Fuente del Batallador del Parque Grande José Antonio Labordeta. Además, se mantienen el árbol de Navidad de plaza de Paraíso, un paraguas de luz que cubrirá la Virgen del Pilar de Monge y los dos ángeles de 10 metros de altura y 28.700 ledes se situarán en el puente de los Cantautores. Algunos de los puntos más destacados:

Plaza del Pilar : un gran lazo gigante de casi 69.000 leds envuelve e ilumina el consistorio.

: un gran lazo gigante de casi 69.000 leds envuelve e ilumina el consistorio. Plaza Paraíso : un gran árbol de Navidad que representa las conexiones neuronales de Santiago Ramón y Cajal, un paraguas de luz cubre la gran Virgen del Pilar de Monge

: un gran árbol de Navidad que representa las conexiones neuronales de Santiago Ramón y Cajal, un paraguas de luz cubre la gran Virgen del Pilar de Monge Parque Grande José Antonio Labordeta : dos ángeles de 10 metros de altura y 28.700 leds dan la bienvenida desde el Puente de los Cantautores

: dos ángeles de 10 metros de altura y 28.700 leds dan la bienvenida desde el Puente de los Cantautores Zonas comerciales de la ciudad: Delicias, Bretón, León XIII compromiso de Caspe, Avenida de América o la Calle Sobrarbe iluminados con carteles luminosos, cortinas de luces, guirnaldas, estrellas, quioscos decorados y otros elementos ornamentales.

Hay varios puntos foto distribuidos por la ciudad pueden consultarse a través de un QR para descargar el mapa de Zaragoza con cada una de las localizaciones de la Ruta de la luz.