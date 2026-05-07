El Ayuntamiento de Huesca y el Hogar de Mayores celebran las bodas de oro de 20 matrimonios

El Hogar de Mayores de Huesca y el Ayuntamiento han homenajeado este jueves a 20 parejas que cumplen en este 2026, 50 años de matrimonio. La celebración de estas Bodas de Oro ha comenzado con una misa en la Catedral de Huesca que ha contado con el Coro Voces de la Alegría del Hogar de Mayores. Posteriormente se ha desarrollado una un acto institucional en el Colegio de Santiago. Durante la recepción, los matrimonios homenajeados han recibido el reconocimiento del Ayuntamiento por sus 50 años de vida en común. En el acto se ha hecho entrega de una placa conmemorativa y de un ramo de flores como recuerdo de esta celebración.

La alcaldesa ha trasladado la felicitación del Ayuntamiento a todos los matrimonios homenajeados y ha destacado el ejemplo que representan para la ciudad, tanto por su trayectoria compartida como por su vinculación con la vida social y familiar de Huesca.

Los matrimonios homenajeados este año por sus bodas de oro son: Joaquín Pardina Mur y Antonia Legaz García; Mariano Olmos Marqués y Montserrat Sanagustín Cuello; Alberto Marina Alonso y Merche Encontra Gascón; Gerardo Viota Fajo y Laura Lorés Escartín; Antonio Nieto Berges y María Victoria López Gracia; Julián Castellor Morlans y Emérita Morant Correas; Mariano Bescós Laguarta y Adoración Latre Nerín; Pedro Núñez Barrionuevo y Pili Martínez Cañardo; José Sevillano Polo y Luisa Sánchez Pérez; José Antonio Martínez Gómez y Josefa Sánchez Plata; Martín Rueda Fernández y Pepi Vioque Filardi; Abel Lardiés Mairal y Pepita Fernández Delgado; Jesús Betrán Betrán y María Elena Cabrero Abadías; Ángel Domper Borbón y Rosario Bandrés Biniés; José María Cajal Alastrué y María Pilar Pérez Rasal; Antonio Borraz Fillola y Carmen Mingorance López; Antonio Muro Moliner y María José Beneyto Lanao; Esteban García Bartolomé y Rosa María Loriente Solana; Jesús Pablo Lasierra Barreu y Cecilia Ferrer Latre; y Rafa Mur Arnal y M. Ángeles Arroyos Bruned.

Tras el acto protocolario, los matrimonios que se casaron en 1976 han disfrutado de una comida de hermandad en el Hogar de Mayores de Huesca, donde ha actuado el grupo Pulso Musical.