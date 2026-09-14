Nuevo mural en el programa AR3 Teruel

El mural dedicado a Isabel de Segura ya toma forma en la fachada de la calle Valparaíso, en el barrio del Carmen de Teruel.

La artista Yasmina Oliveros trabaja desde el pasado viernes en esta intervención de 300 metros cuadrados, que reinterpreta la obra de Muñoz Degrain sobre la figura de Isabel de Segura con una mirada contemporánea.

La intervención estará terminada antes de octubre y forma parte de AR3 Teruel, un programa de arte urbano participativo impulsado por la FAVCT y patrocinado por el Ayuntamiento.

La iniciativa busca recuperar espacios degradados mediante intervenciones artísticas y acercar la cultura y el patrimonio de Teruel a los diferentes barrios.