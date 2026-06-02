Teruel pone en marcha el ascensor del Carmen

El ascensor que une el barrio del Carmen con el centro histórico de Teruel ya está en funcionamiento. La infraestructura salva 31 metros de desnivel en pocos segundos y ha supuesto una inversión de más de 3,3 millones de euros.

El proyecto se ha financiado con fondos europeos, aportación municipal y un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos y que mejorará la movilidad en una ciudad marcada por los desniveles entre barrios, además de acercar el centro histórico a las riberas del Turia y al barrio del Carmen.

La nueva infraestructura estará operativa todos los días entre las 06:00 y las 23:00 horas.