El ascensor del Barrio del Carmen abrirá en menos de un mes

El ascensor del Barrio del Carmen abrirá “en veinte días”, según ha anunciado este lunes la alcaldesa de Teruel durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Emma Buj ha defendido que la nueva infraestructura mejorará la conexión del barrio con el centro histórico y facilitará la movilidad de los vecinos.

No obstante, también ha reconocido que la puesta en marcha del ascensor puede provocar un aumento de coches aparcados en la zona, como ya ocurrió en San Julián tras la apertura de su elevador.

Asimismo, ha anunciado que los horarios serán similares a los de los otros ascensores urbanos de la ciudad.