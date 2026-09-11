Apuesta por la identidad, las tradiciones y el patrimonio para fomentar el turismo en Aragón

Tras un verano no muy tradicional, el sector turístico en Aragón sigue siendo una de las principales actividades económicas. Si miramos los datos del año pasado: en torno a 7,3 millones de visitantes, más de 67.000 puestos de trabajo y un impacto económico de 4.107 millones de euros. María Nogueras, directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, asegura que “el sector turístico goza de una buena salud en nuestra comunidad, a pesar de que en julio descendieron las pernoctaciones en un 2,2%, hemos tenido 584.261, pero agosto será excepcional debido al fenómeno del eclipse”

Uno de los retos que se plantea la nueva directora general de Turismo (asumió el cargo en junio de 2026) es el de “intentar evolucionar en investigación. Vamos a investigar para ser más competitivos, obtener datos cuantificables, reales, a través de nuestro sistema de inteligencia”, ha explicado Nogueras quien ha añadido que “es necesario para guiarnos hacia un turismo adecuado y sostenible para nuestra comunidad”. En esta línea, en la primera comparecencia que tuvo en las Cortes de Aragón, la directora general defendió un “modelo turístico competitivo y arraigado en el territorio”.

Para María Nogueras, “somos muy ricos en patrimonio cultural, somos la envidia a nivel mundial de todo lo que tenemos” y por ese motivo considera que hay que “mantener y mejorar la conexión entre cultura y turismo, pero necesitamos que el mismo pueblo reconozca sus raíces, sus tradiciones y que merece la pena que sea visitado. Esa tarea es la base de todo turismo”, añade la directora general.

Prueba con la ermita de Santa María de Iguacel

Uno de los retos enes tarea es la de dotar de recursos a esos municipios para que puedan hacer difusión de este patrimonio, en esa línea, desde el Gobierno de Aragón se ha abierto este verano la ermita de Santa María de Iguacel, en el valle de la Garcipollera. Iglesia románica con ricas pinturas góticas, declarada Bien de Interés Cultural que estaba cerrada porque nadie podía hacerse cargo de su apertura. “Hablamos con la Mancomunidad el Alto Valle del Aragón y decidimos abrirla en agosto facilitando el acceso con una lanzadera y ha sido un éxito”, explica Nogueras.

En el mes de agosto la han visitado más de mil personas y sólo el domingo 23 de ese mes, acudieron a ella más de un centenar de visitantes. Tal ha sido el éxito que se ha ampliado la posibilidad de realizar visitas hasta el día del Pilar, el 12 de octubre. Otro de los proyectos que se han puesto en marcha en las últimas semanas es la Ruta de las Necrópolis de Alcañiz. “Vamos a ir desestacionalizando y descentralizando el turismo en las zonas más saturadas, creando productos o actualizando productos existentes, pero que han quedado obsoletos”, asegura la directora general de Turismo.