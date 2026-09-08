"Estoy muy orgullosa del cambio que se ha producido en Huesca en estos tres años"

Acaba de comenzar el último curso de la actual legislatura de Lorena Orduna como alcaldesa de Huesca. El mandato 2023-2027 encara su recta final y Orduna hoy en Más de Uno Huesca se ha mostrado orgullosa de los cambios que se han producido en la ciudad en los últimos tres años. La alcaldesa ha sacado pecho del crecimiento empresarial que está viviendo la ciudad, con cerca de un centenar de empresas y un millar de trabajadores en el Parque Tecnológico Walqa mientras llegan también más empresas a PLHUS, como la planta de piensos Costa que se traslada desde Quicena.

Orduna se ha referido a proyectos históricos para la construcción de viviendas en la ciudad que se han desatascado, concretamente Harineras, donde ya se están levantando los primeros edificios y sigue avanzando la urbanización del entorno como la Rotonda de Gil Cavez que espera entre en funcionamiento la semana que viene.

La alcaldesa también ha destacado el mayor peso que ha adquirido el campus oscense, con la recién estrenada facultad de Medicina en la Residencia de Niños o la llegada del Grado de Farmacia el próximo curso.

Por otro lado, para Orduna los datos de ocupación en hoteles, y las reservas en hostelería de este verano y de los últimos meses marcan un cambio en el turismo en la ciudad, en la que asegura se están interesando inversores para la construcción de nuevos complejos hoteleros.

De cara a los próximos nueve meses, Lorena Orduna insiste en que van a seguir trabajando "con el mismo ánimo y la misma intensidad" que hasta ahora. Ha destacado algunos proyectos previstos como el campo multideporte en la Ciudad Deportiva, la urbanización de la calle Avellanas y de la calle Zaragoza cuya licitación saldrá en breve, o los viales del Parque Miguel Servet.

Finalmente, la alcaldesa se ha mostrado muy agradecida a los oscenses por la participación masiva en la concentración de apoyo a Ceuta de la semana pasada que movilizó a más de cinco mil personas, "que se concentraron de manera impecable y pacífica". "España se defiende y las fronteras se defienden. Ninguna ciudad quiere vivir lo que está pasando Ceuta. Siempre voy a ayudar a quienes quieran venir a España desde otros países pero siempre de una manera legal, controlada y cumpliendo la ley, no como está ocurriendo en Ceuta que es una invasión de manual", ha indicado la alcaldesa.