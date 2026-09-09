Bolea: "uno de los mayores desafíos de la Universidad es adaptarnos al cambio que pide la sociedad en la forma de educar"

La implantación del grado de Medicina en Teruel ha sido una de las grandes novedades del curso 2026-2027 de la Universidad de Zaragoza. “Ha sido un paso de gigante para fortalecer el campus de Teruel respondiendo a la demanda actual de necesidad de profesionales sanitarios”, explica la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, quien añade que, de esta forma se cumplían dos objetivos, “lanzamos al mercado nacional más profesionales en medicina que vienen de la universidad pública, ya que son estudios que requieren muchísimos fondos para desarrollar la carrera y además atraemos profesionales de medicina a la provincia de Teruel”.

La rectora defiende que, tener este grado en una ciudad como Teruel, impactará en un futuro a la hora de que estudiantes de diferentes comunidades autónomas elijan este campus para su formación. Algo que se ha puesto de manifiesto en Huesca donde el curso pasado comenzó a impartirse este mismo grado. Entre los retos a futuro, destaca la implantación del grado de Farmacia en Huesca e Ingeniería Aeroespacial en Teruel, dos ejemplos de “descentralizar” la actividad en todos los campus aragoneses. Uno de los puntos que se contemplaba en el Plan Estratégico que se presentó antes del verano.

La Universidad de Zaragoza está formada por los campus de Zaragoza, Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina y “tenemos que ser capaces de llegar a todos los sitios”. Bolea también ha incidido en que el poder llevar diferentes grados a cada uno de los campus no sería posible sin el apoyo del Gobierno de Aragón “porque eso se traduce en mucho dinero y estamos encantados de poder vertebrar de esta forma la educación superior en Aragón”.

Nuevos grados e innovación en la formación

Entre las novedades de este nuevo curso también destacan la implantación de HispaClás, un programa que permite estudiar simultáneamente Filología Hispánica y Estudios Clásicos en la Facultad de Filosofía y Letras y el primer grado impartido totalmente en inglés, se trata del Bachelor International Business con 75 plazas y para el que es necesario tener un nivel mínimo de B2 de inglés o equivalente.

De hecho, uno de los aspectos que también se destaca en el Plan Estratégico de la Universidad para los próximos años es el de la internacionalización. “Queremos un campus más abierto, estudiantes de diferentes nacionalidades porque entendemos que eso ayuda a nuestros estudiantes a tener una mente, una perspectiva, una visión más policromática del mundo”, asegura la rectora. Visión abierta que se tenía ya hace más de 20 años cuando se empezó a trabajar con China, “tenemos un vínculo muy importante con las grandes empresas de origen estadounidense, nosotros tenemos que buscar socios que aporten a esta universidad para que se traduzca después en la formación que damos a nuestros estudiantes, en esa innovación educativa y en esa investigación e innovación”, explica Rosa Bolea.