UNIVERSIDAD

La UZ avanza su posición entre las mejores universidades del mundo

El ranking elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, que evalúa a un total de 20.000 centros universitarios de todo el mundo, sitúa a la Universidad de Zaragoza entre los puestos 401 y 500, ascendiendo de intervalo respecto a la pasada edición. También mejora en el ranking de centros españoles.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

La Universidad de Zaragoza sigue escalando posiciones en el ranking
La Universidad de Zaragoza sigue escalando posiciones en el ranking | Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha ascendido puestos en el prestigioso ranking elaborado desde Shanghái, que evalúa a más de 20.000 centros universitarios de todo el mundo. Así, ha pasado de estar incluido en el intervalo 501-600 a subir hasta el 401-500.

De las 30 universidades españolas que se encuentran en el ranking, la de Zaragoza está posicionada entre la 8 y la 12, mejorando también aquí su posición respecto a la del pasado año que la englobaba entre la 11 y la 14.

Este listado, elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, evalúa seis indicadores: el número de alumnos galardonados con un Nobel o una Medalla Fields; el profesorado con dichos reconocimientos; impacto de las citas de investigadores; la publicación de artículos en Nature y Science; el rendimiento académico per cápita; y la presencia de trabajos en el Science Citation Index Expanded y el Social Science Citation Index.

Un factor determinante ha sido tener cuatro científicos entre los más citados e influyentes del mundo, según el Highly Cited Reseracher. Carlos Flavián, Luis Vicente Casaló, Daniel Belanche y Sergio Ibáñez, miembros del grupo de investigación Metodo y profesores de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza, han sido reconocidos como autores altamente citados en la lista Highly Cited Researcher.

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