El Instituto para la Transición Justa anuncia 45 millones para proyectos en Andorra

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha anunciado en Andorra una nueva convocatoria de 45 millones de euros para proyectos empresariales en zonas de transición justa. El anuncio se ha producido durante la constitución de una mesa estable con el Gobierno de Aragón, ayuntamientos y agentes sociales para coordinar la reactivación de la zona.

El ITJ también ha avanzado refuerzos eléctricos para facilitar nuevas conexiones industriales y primeras adjudicaciones de los 937 MW del nudo Mudéjar en la primavera de 2027.

Por su parte, Aragón ha reclamado acelerar la llegada de industria y estudia utilizar fondos FITE para preparar una nave industrial destinada a posibles inversores.