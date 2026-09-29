Investigado un camionero de Huesca por quintuplicar la tasa de alcohol permitida

La Guardia Civil de Huesca investiga a un camionero como posible autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y superando la tasa de alcohol en aire espirado de más de 0,60 mg/litro, estando implicado en un siniestro vial ocurrido en el término municipal de Almudévar.

El siniestro tuvo lugar la noche del pasado 14 de septiembre en la carretera N-330, a la altura del término municipal de Almudévar en el que se vio implicado un vehículo articulado que circulaba sentido Francia. Por causas que todavía se investigan, se salió de la vía por el margen izquierdo, chocando contra la barrera de protección y volcando sobre su costado izquierdo ocupando casi toda la plataforma de la calzada. El vehículo transportaba lejía, aunque, afortunadamente, no se produjo derrame de la carga.

En el lugar de los hechos, el conductor implicado realizó las correspondientes pruebas de alcoholemia en aire espirado, arrojando éste, el resultado positivo de 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superando cinco veces la tasa máxima permitida para los conductores profesionales es de 0,15 mg/l. Por ello fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

La elevada tasa de alcohol detectada adquiere especial relevancia al tratarse de un conductor profesional al mando de un vehículo articulado de gran tonelaje, cuyas características y dimensiones pueden incrementar las consecuencias derivadas de cualquier maniobra incorrecta o pérdida de control. Las diligencias fueron remitidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, debiendo el investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello. El investigado es un hombre de 63 años, vecino de Huesca que en el siniestro resultó herido leve, siendo evacuado al Hospital Universitario San Jorge de Huesca.

Cabe señalar que debido a la posición del conjunto articulado sobre la calzada y a las labores necesarias para la retirada de la carga, la carretera N-330 permaneció cerrada a la circulación desde el momento del siniestro hasta las 15’30 horas del día 16 de septiembre, momento en el que se procedió a su reapertura.