Azcón anuncia una fiscalidad diferenciada para el medio rural

LEER MÁS La vivienda y el relevo generacional principales preocupaciones del medio rural aragonés.

El presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, ha avanzado que aplicarán esta deducción, pero no ha dado a conocer el porcentaje de la desgravación en el IRPF. En la sesión de control al Gobierno, Aragón- Teruel Existe ha reclamado que sea del 25% como en Castilla- León.

El portavoz de esa formación política, Tomás Guitarte, reclama también medidas concretas en materia de natalidad, dependencia y emprendimiento para las zonas despobladas. Además, ha reiterado los sacrificios del medio rural con el resto del territorio. Azcón señala que han multiplicado por cinco el fondo de cohesión territorial, están mejorando las carreteras y construyen viviendas en el medio rural. Además, ha confirmado que aprobarán esa fiscalidad diferenciada.

Centros datos

En la sesión de control al Gobierno en las Cortes, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha puesto el acento en el fichaje por la multinacional Blackstone de la ex directora de inversiones estratégicas del Gobierno aragonés, Marta Ríos, quien facilitó la llegada de esa compañía a Aragón y cuya actividad está vinculada a los centros de datos.

Además, Alegría lamenta que la declaración de Proyecto de Interés General impide a los ayuntamientos recibir dinero de algunos impuestos como el de obras. Azcón ha destacado que el fichaje de Ríos respeta la ley de incompatibilidades y recuerda que los socialistas aprobaron la norma que regula los PIGAS.

En esa sesión de control, Chunta ha mostrado su preocupación por la llegada de centros de datos. Su portavoz, Jorge Pueyo, pide al Gobierno aragonés que asegure que no subirá el precio de la luz ni se priorizará el agua para esas infraestructuras en detrimento de la agricultura. Azcón asegura que los data center se van a desplegar en Aragón cumpliendo con la ley, también con la que está preparando el Gobierno central.