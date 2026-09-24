Un virulento incendio en el polígono Cogullada alerta a toda Zaragoza

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Las llamas, que son visibles desde distintos puntos de la ciudad, están ya perimetradas para que no se propaguen a otras empresas, ya que, al lado, hay una compañía que se dedica al reciclaje de chatarra y una industria química. Los efectivos de los bomberos siguen trabajando para controlar el fuego, ya que en esa nave se acumulaba gran cantidad de material inflamable.

El Ayuntamiento recomienda cerrar las ventanas de las viviendas cercanas y tomar precauciones para evitar las molestias y el daño que puede ocasionar el humo. De hecho, han avisado al colegio Lucien de Briet para que cerraran todas las ventanas y los alumnos no salieran al recreo o las zonas exteriores, para evitar la exposición al humo.

Los trabajos para extinguir las llamas se extenderán durante varias horas, ya que los bomberos tendrán primero que sofocar el incendio en el exterior para posteriormente acceder al interior de la nave. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad de mando y jefatura, una autoescala automática de 30 metros, una ambulancía y bombas nodriza.