Turismo

Los incendios empañan el turismo rural este verano

La ocupación ha bajado a causa de fuegos como el de las Peñas de Riglos, que ha llevado a muchos turistas a posponer su visita o a cancelar sus estancias.

Onda Cero Aragón

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Casa de turismo rural en Aragón
Casa de turismo rural en Aragón | Escapada Rural

El incendio de las Peñas de Riglos ha afectado especialmente al turismo de la comarca pirenaica de la Jacetania, donde otros meses de agosto la ocupación roza el 95%. Aunque las reservas han quedado prácticamente a cero, muchos visitantes han decidido posponer su estancia sin llegar a cancelar.

Campings, casas rurales, pisos turísticos han quedado vacíos, lo que ha afectado a toda la economía de la comarca. Pequeños negocios y autónomos cuya actividad depende directamente de los visitantes.

Pese a las buenas previsiones, el incendio ha echado por tierra las altas expectativas del turismo en una de las épocas más importantes del año. También en zonas de Zaragoza y Teruel el turismo se ha resentido por los fuegos, que generan muchas dudas entre los visitantes. Con ocupaciones en julio de apenas un 20% en puntos de la provincia turolense. Las reservas para septiembre y octubre se han frenado.

La presidenta de FARATUR, Sara Ros, ve necesario un Plan de Choque con medidas de apoyo al sector y campañas para incentivar el regreso de los turistas a zonas paisajísticamente muy tocadas por estos incendios cada vez más habituales y virulentos.

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