Agenda de Actividades Ibercaja del 5 al 11 de octubre de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 5 al 11 de octubre de 2026.
Conferencias
- "Nuevas miradas frente al Alzheimer". Lunes, 5 de octubre, 18.30 h. Fundación Ibercaja acoge la presentación de los resultados de PROMENTAL, un proyecto de investigación centrado en el papel de las estrategias no farmacológicas de estimulación física y cognitiva en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer. La jornada comenzará con la presentación del estudio a cargo del Dr. Antonio Oliveros Cid, director científico de Fundación Neuropolis. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Aragón Leaders Forum. Bioinformática: la herramienta clave en la biotecnología del hoy". Martes, 6 de octubre, 11.30 h. Impulsado por Directivas de Aragón y Fundación Ibercaja, nace Aragón Leaders Forum un espacio de reflexión estratégica orientado a analizar tendencias clave y abordar los grandes retos sectoriales y de actualidad. Participan voces reconocidas como José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja; María Sasot, presidenta de Directivas de Aragón, o Esther Borao, Directora General, Instituto Tecnológico de Aragón. Campus Fundación Ibercaja. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Acto inaugural del Mes de la Educación Financiera con Marc Vidal". Martes, 6 de octubre, 18 h. Con motivo de nuestro 150 aniversario, Fundación Ibercaja ha querido dar un carácter especialmente significativo a la apertura del “Mes de la Educación Financiera”, una iniciativa con la que reafirma su compromiso con la divulgación de conocimientos clave para la vida cotidiana y la toma de decisiones responsables. Para inaugurar este mes tan especial, la entidad ha invitado a Marc Vidal a participar en una jornada pensada para acercar la educación financiera a la ciudadanía de una forma amena, cercana y participativa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. Carretera de Cogullada, 127 Zaragoza.
- "Finanzas personales en tiempo de incertidumbre con Esmeralda Gómez López". Jueves, 8 de octubre, 19 h. Esta conferencia, impartida por Esmeralda Gómez López, propone una mirada práctica y estratégica sobre cómo construir una salud financiera sólida y sostenible en medio de la incertidumbre. A través de conceptos como los grados de libertad financiera y la autodeterminación económica, se explorarán herramientas concretas para tomar mejores decisiones, fortalecer la capacidad de ahorro y planificar el futuro con mayor seguridad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Presentaciones
- "Presentación del libro Certamen Oficial de Jota Aragonesa (1886-2025): Origen, historia y desarrollo". Miércoles, 7 de octubre, 19 h. Cada año, durante las Fiestas del Pilar, Zaragoza acoge una de sus tradiciones más queridas: el Certamen Oficial de Jota Aragonesa. La autora, cantadora e investigadora de la jota, María Jesús Hernández Viñerta, se acerca desde una doble perspectiva: con el rigor de quien estudia una parte fundamental de la historia de la jota aragonesa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- Presentación del libro: "Una época sin criterio". Viernes, 9 de octubre, 19 h. Este relato es un espejo incómodo. Una mirada directa a aquello que no queremos admitir: que la decadencia no viene del mundo exterior sino de la forma en que hemos aprendido a habitarlo. Educación blanda. Trabajo sin propósito. Economía hostil. Relaciones débiles. Amor líquido. Apariencia sin esencia. Su autor, Javier Marco. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Exposiciones
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "Exposición Conjunta: Craft & Cuerpos etéreos". Del 09 de septiembre al 23 de octubre de 2026. Llega una nueva exposición a Espacio Joven, esta vez es una exposición conjunta donde, en un contexto marcado por la inmediatez, los algoritmos y las nuevas formas de creación digital, esta exposición reivindica el proceso artístico, la materia y la huella humana como elementos esenciales de la creación. En Craft, Alicia Blasco combina ilustración digital y técnicas textiles. Por su parte, Cuerpos Etéreos, de Estela Ferrer Peraire, explora la condición humana a través de formas escultóricas abstractas y orgánicas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Parada Asalto 2026". Del 11 de septiembre al 06 de noviembre de 2026. Parada Asalto llega a Espacio Joven Fundación Ibercaja para ampliar el recorrido de su exposición y acercar al público el arte contemporáneo y los procesos creativos que hay detrás de cada obra. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.