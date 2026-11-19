El pacto incluye la incorporación progresiva de hasta 215 nuevos efectivos y el incremento salarial de un 10%. También una ratificación extraordinaria de 500 euros para los bomberos que han trabajado este verano, uno de los peores registrados en materia de incendios.

Como novedades con respecto al anterior preacuerdo, se convertirán 37 brigadas simples en dobles y se incorporarán 15 conductores de autobomba. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, recuerda que la partida presupuestaria asciende a 51 millones de euros y celebra que se hayan pactado importantes mejoras laborales y económicas.

Las brigadas de SARGA votarán el acuerdo la semana que viene en referéndum. El presidente del comité intercentros, Carlos Martínez, está muy satisfecho con el resultado de la negociación. Especialmente con aspectos como la eliminación de la bolsa de horas o las mejoras en la turnicidad.

Otro avance importante será que el tiempo de comidas computará como tiempo efectivo de jornada. Ahora, con la huelga desconvocada, Martínez espera que se abra una etapa de colaboración con la administración para seguir mejorando la operatividad del dispositivo.