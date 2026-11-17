Según la Memoria de la Policía Local de Zaragoza, en 2025 se registraron 256 siniestros con bicicletas implicadas. Casi el doble que el año anterior, cuando todavía estaba la anterior contrata del servicio Bizi Zaragoza. Concretamente, en 2024 se registraron 130 siniestros. Con estos datos, desde la Plataforma Bicicletas Públicas Seguras han lanzado una campaña crowfounding para elaborar un informe técnico independiente que evalúe la seguridad de este servicio.

Desde la plataforma aseguran que ha habido un incremento de usos desde que está la nueva concesionaria, de hecho, se han registrado el triple de usos que los que registra la misma empresa en ciudades como Madrid. Pero a esto ha ido asociado también un aumento del número de accidentes como indica Iván Andrés, portavoz de la plataforma, teniendo en cuenta que sólo están registrados en los que ha participado la Policía Local.

De acuerdo con la experiencia de los usuarios, Iván Andrés asegura que “la percepción es que los neumáticos no son los adecuados ya que la mayoría de los accidentes se producen cuando llueve o está el suelo mojado, unido a la falta de mantenimiento de las bicicletas”. Un ejemplo que pone el portavoz de la plataforma es que a muchas de estas bicicletas les falla las luces.

Con el crowfoundin abierto en la plataforma donio.es tienen el objetivo de alcanzar 1.500 euros para la elaboración de este informe. Ya llevan la mitad, aproximadamente y los resultados pretenden compartirlos con el ayuntamiento para que sirva de medidas de mejora del servicio, además de servir a los usuarios que lo deseen para “defender sus intereses como afectados por alguna caída en su calidad de usuarios del servicio en procedimientos de reclamación ante la empresa concesionaria o el Ayuntamiento de Zaragoza”.