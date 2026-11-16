El Palacio de Congresos de Huesca, preparado para el evento más importante de su historia, la Gala Michelín

El Palacio de Congresos de Huesca cerró el año pasado siendo consolidándose como uno de los principales escenarios de la actividad cultural, congresual y ferial de la capital oscense. Entre 2023 y 2025, el recinto municipal acogió un total de 362 eventos que reunieron a 342.777 asistentes y visitantes. Cifras que van en aumento de forma progresiva, pasando de 107.809 personas en 2023 a 115.193 en 2025, lo que supone un incremento del 6,9 %.

La programación también ha mantenido una actividad constante durante estos tres años, con una media superior a los 120 eventos anuales. La celebración de espectáculos culturales, encuentros profesionales, congresos y ferias ha permitido mantener un calendario de actividades que reúne a públicos de diferentes perfiles y convierte al equipamiento en uno de los espacios habituales para la organización de acontecimientos en la ciudad.

Además de estas buenas cifras, este año 2026 va a ser especial ya que el 1 de diciembre el Palacio albergará la Gala Michelín, sin duda, el evento más importante desde su puesta en servicio en 2008. Así lo ha señalado su director, Carlos López, el cual ha reconocido la responsabilidad que supone acoger un acto de estas características y con la alta repercusión que tiene a nivel internacional.

El evento llenará muchos espacios, entre otros, el Auditorio Carlos Saura con la gala y la Sala Polivalente con la cena posterior, pero el Palacio comenzará a recibir organizadores y participantes el 27 de noviembre. El director sostiene que serán días de mucho trabajo ya que el 28 actúa El Consorcio y el 29 hay programado un Tributo a Abba, de modo que tendrán dos días para desmontar y montar todo lo necesario para la Gala Michelín pero está convencido de que "estarán a la altura y todo saldrá bien".

18 años de crecimiento

Desde su puesta en funcionamiento en 2008 y hasta el cierre de 2025, el Palacio de Congresos ha acogido 1.992 eventos y ha recibido a 1.764.572 personas. Por tipologías, la actividad cultural es la que ha conseguido reunir a un mayor número de personas a lo largo de estos años, con 774.112 asistentes. Le siguen las ferias, que han congregado a 554.597 visitantes, mientras que los encuentros y acontecimientos congresuales han sumado 357.183 participantes.