La gala Michelín se retrasa al 1 de diciembre por las elecciones

El Royal Hideaway Hotel de la Estación Internacional de Canfranc ha sido escenario este martes de la presentación de los detalles de la gala de la Guía Michelín 2027, que en principio estaba prevista para el 24 de noviembre en Huesca, pero que retrasa su celebración al próximo 1 de diciembre debido a las elecciones generales.

Tras las circunstancias derivadas del nuevo calendario electoral, los responsables de la reputada guía francesa han preferido aplazar la gala una semana "para garantizar la mejor planificación organizativa, una comunicación eficaz, la máxima difusión mediática y una proyección institucional y turística a la altura de la importancia del evento", ha señalado, Mónica Rius, directora de comunicación de Michelín España y Portugal. La organización lamentan los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar pero creen que se ha optado por una medida "necesaria y responsable", manteniendo el compromiso de respetar las reservas actuales. Hacen además un llamamiento al sector hostelero de la provincia para coordinar los reajustes”, indicaba Miguel Pereda, responsable de marketing.

El evento se celebrará en el Palacio de Congresos de Huesca y será conducido por la presentadora Anne Igartiburu, mientras que la alfombra roja correrá a cargo del comunicador gastronómico Daniel del Toro. De este modo la noche del 1 de diciembre el cielo de Huesca se llenará de estrellas con la celebración de esta gala que anunciará qué restaurantes de España estrenan la preciada distinción, cuales la pierden y cuales la mantienen. Posteriormente los invitados podrán disfrutar de una exclusiva cena que elaborarán los chefs de los ocho restaurantes con estrella Michelín en la provincia de Huesca (Lillas Pastia y Tatau en Huesca, La era de los Nogales en Sardas, Casa Rubén en Tella, Casa Arcas en Villanova, Restaurante Ancils en Anciles, Canfranc Express en Canfran-Estación y Callizo en Aínsa).

Tras la presentación de esta importante cita, la chef Iris Jordán, del restaurante Ancils, ha señalado que Huesca es un referente de la gastronomía y que esta cita "busca refrendar el peso que ha ganado la provincia en el mapa gastronómico de España". Con 18 restaurantes en la Guía Michelin 2026 y 8 Estrellas repartidas por el territorio, la provincia ha demostrado que la alta cocina no es patrimonio exclusivo de las grandes urbes. De hecho Pereda ha puesto en valor proyectos en pequeños municipios como el restaurante Ansils (en Anciles), con 174 habitantes, Casa Arcas en Villanova con171, La era de los Nogales en Sardas con 38 habitantes o Casa Rubén en Tela con solo 11 vecinos. "Nos parece un hecho muy relevante como la gastronomía es capaz de contribuir a la dinamización de estos territorios y ser una palanca para su desarrollo", ha subrayado. En este sentido esta tarde, dentro de la programación de "la antesala de la gala", en el Hotel Monasterio de Boltaña. se celebrará un encuentro entre chefs, vecinos, representantes institucionales y medios de comunicación para reflexionar sobre el papel de la gastronomía como motor de desarrollo del territorio.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha calificado a la hostelería en nuestra provincia como "esencial". Recibe con los brazos abiertos al visitante, poniendo además sobre la mesa nuestro mejor producto y rindiendo homenaje a la memoria familiar, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos”. Por último, Claver ha destacado la colaboración institucional y la proyección exterior de la provincia señalando que “este gran hito es el resultado de remar todos juntos en una misma dirección, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesca, posicionando a nuestra tierra como nunca antes lo había estado”. Asimismo, ha agradecido la confianza de la Guía Michelín.