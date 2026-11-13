Primera protesta conjunta contra las macro plantas de biogás en Huesca

Este viernes tendrá lugar en Huesca la primera protesta conjunta de todos los municipios donde se proyectan macroplantas de biogás. Será la primera movilización de la recién creada Federación de Asociaciones Stop Biogás Huesca -integrada por las plataformas de Loporzano, Gurrea de Gállego, Hoya de Huesca, Siétamo y Somontano, contra la proliferación de estos proyectos.

Tendrá lugar a las 18 horas en la plaza de Navarra de la capital oscense. De los 93 proyectos de macroplantas de biogás proyctadas en Aragón, 33 corresponden a la provincia de Huesca y afectan a más del 60% de la población total. Suponen la gestión de cerca de 5.000.000 de toneladas de purines, residuos cárnicos, cadáveres y otros residuos. Advierten la presencia de fondos de inversión y entidades bancarias tras estas plantas y por ello dicen "basta ya".

En esta primera concentración pedirán al Gobierno de Aragón una moratoria de los proyectos en trámite, una negativa a recibir nuevos proyectos y la creación de un marco legal para la regulación del sector del biogás.