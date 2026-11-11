Más de dos mil manifestantes se movilizan por la vivienda y los salarios en Huesca

Más de dos mil personas han participado en la movilización de esta mañana en la capital oscense en apoyo a la huelga general "por la vivienda y los salarios". Los manifestantes han partido del Parque de San Martín y recorrido las calles Obispo Pintado, plaza Santa Clara, calles Cabestany y Alcoraz, la plaza de Navarra, los Porches de Galicia, el Coso Alto, y las calles Amistad y Capuchinas para concluir en la plaza Cervantes.

Los organizadores se han felicitado por la alta participación en la manifestación. José Vegas de CCOO cree que ha habido una buena acogida y señala que el seguimiento ha sido mayoritario en las empresas más grandes. Desde UGT, José Antonio Alentá de UGT, valoraba la movilización de los ciudadanos “está claro que la gente pide salarios vivienda y precios. Es importante hablar de precios para que el salario de las personas cunda un poco y se pueda adquirir vivienda.”

La portavoz de la Plataforma de la Vivienda en Huesca, Pilar Callén, criticaba que los servicios mínimos impuestos por el Gobierno de Aragón para esta jornada "son abusivos y no se han negociado con las centrales sindicales".

La portavoz de CNT, María Recreo, cree que el apoyo a la huelga es mayoritario aunque “mucha gente ha tenido que ir a trabajar porque tienen situaciones precarias o miedo de tener represalias y sanciones”. Ha arremetido contra el sistema capitalista ya que en su opinión ningún gobierno de los que han existido en España ha legislado realmente para proteger a la clase trabajadora y garantizar necesidades como la vivienda.

En esa misma línea se manifestaba Nora García, de la Coordinadora Juvenil Socialista que cree que los partidos de la burguesía no tienen soluciones para garantizar el derecho a la vivienda de la clase trabajadora. “La juventud está en la calle porque está harta de pagar más de la mitad de su salario por vivir en pisos compartidos en habitaciones minúsculas”.

Y Mario Gonzalo de CGT ha destacado el carácter unitario de la huelga y considera que es un principio de algo, de una organización de la clase trabajadora para luchar por sus reivindicaciones gobierne quien gobierne tras las elecciones del 29-N.

Los convocantes confían en que la manifestación de esta tarde sea todavía más masiva. A las 18 horas partirá del paseo Ramón y Cajal a la altura del puente sobre el Isuela y recorrerá el coso y los Porches hasta llegar a la plaza de Navarra donde se dará lectura a un manifiesto.