Los sindicatos y la Plataforma de Vivienda de Huesca ultiman el paro y las movilizaciones del 11-N

"Garantizar el acceso a la vivienda y mejorar los salarios" son las principales reivindicaciones para la huelga del 11-N. Los sindicatos que hoy han dado a conocer las acciones previstas han anunciado piquetes informativos así como concentraciones y manifestaciones en Huesca, Jaca, Canfranc, Sabiñánigo, Monzón, Barbastro o Benasque, entre otros puntos. En la capital oscense, habrá dos movilizaciones, una partirá a las 11 de la mañana del Parque San Martín y culminará en la plaza Cervantes y, por la tarde, a las 18 horas, la manifestación saldrá del paseo Ramón y Cajal a la altura del puente sobre el Isuela y recorrerá el coso y los Porches hasta llegar a la plaza de Navarra donde se dará lectura a un manifiesto. Los convocantes esperan un seguimiento masivo y aseguran que en Huesca más de 4.000 comités de empresa se han adherido a la huelga.

La Plataforma de Vivienda de Huesca y las organizaciones sindicales CNT, CGT, CCOO, OSTA y UGT secundan esta convocatoria en Huesca. Reclaman el acceso a una vivienda asequible, la regulación de los alquileres, el incremento del parque público o la expropiación de inmuebles vacíos pertenecientes a fondos. Cuestionan las políticas aplicadas por las distintas administraciones y ven necesario el aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Desde la Plataforma de Vivienda de Huesca, Margarita Alfaro, cuestiona el funcionamiento del actual sistema político y subrayando que "democracia y capitalismo no son compatibles".

Entre otras propuestas, la portavoz de CNT, María Recreo, ha reclamado, el fin de los desahucios, que el alquiler no supere el 33 % del salario neto mensual y la expropiación efectiva de las viviendas vacías pertenecientes a fondos de inversión y grandes tenedores.

Paula Salvador, de CGT, ha responsabilizado a las distintas administraciones de la precariedad que afecta a la población trabajadora y ha cuestionado la situación de los salarios, los alquileres de viviendas antiguas a precios elevados y las condiciones que afrontan los estudiantes del campus y las familias trabajadoras que se ven obligadas a trasladarse a la periferia. Se ha mostrado muy crítica con la situación del suelo público de Harineras, donde ha criticado la actuación del Ayuntamiento de Huesca y del equipo de gobierno por considerar que permite la especulación en lugar de garantizar las 71 viviendas protegidas para la clase trabajadora.

Por su parte, José Andrés Arbués de CCOO, ha resaltado el trabajo conjunto de las distintas organizaciones para convocar en Huesca una jornada de huelga y unas movilizaciones unitarias. Para el portavoz de CCOO no basta con medidas a largo plazo, como la construcción de nuevas viviendas, sino que hay que pensar en otras actuaciones a corto plazo para abordar la situación actual. Por otro lado, Arbués reclama a las empresas con mayores beneficios, que los compartan con sus plantillas y, en este sentido, ha apuntado directamente a las empresas cárnicas de Huesca.

El portavoz de OSTA Jorge Rodríguez, ha señalado que el salario medio en Aragón se sitúa en 1.900 euros brutos mensuales, 137 euros por debajo de la media estatal, mientras el coste de la vivienda absorbe más del 50 % de los salarios en Aragón. Ha reclamado asimismo la necesidad de expropiación de viviendas vacías que en la provincia de Huesca ascienden a 30.000 y en Aragón a 130.000. Para Rodríguez en Monzón, Barbastro y Binéfar apenas existen viviendas disponibles mientras que el Pirineo está condicionado por la presión turística y la presencia de grandes tenedores y grupos de inversión.

Finalmente y frente a los planteamientos de PP y VOX, José Antonio Alentá, secretario territorial de UGT en la provincia de Huesca, considera que existen motivos suficientes para secundar la huelga ante la dificultad creciente para llegar a final de mes. Alentá ha reclamado salarios dignos y un reparto justo de la riqueza, junto con una subida del salario mínimo interprofesional de al menos un 7 % en 2027. En materia de vivienda, UGT demanda medidas para frenar la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público y garantizar el acceso a una vivienda digna.

Además de las dos movilizaciones previstas en la capital oscense, en Jaca, la manifestación comenzará a las 12:00 en la Plaza Biscos, mientras que las marchas estudiantiles partirán a las 11.00. En Monzón, se ha convocado una concentración a las 10:00 en la Plaza Mayor. Sabiñánigo tendrá concentraciones a las 9:00 y a las 19:00 en la Plaza del Ayuntamiento, y en Canfranc Estación la convocatoria será a las 9:00 frente al Ayuntamiento. En Benasque, la manifestación comenzará a las 12:00 en el aparcamiento del colegio. Además, se han anunciado piquetes informativos en Canfranc Estación, Sabiñánigo, la comarca de la Hoya de Huesca y empresas cárnicas.