Esto es lo que puedes alegar para no estar en mes electoral

LEER MÁS Vacaciones y mesas electorales: qué debo hacer si me toca

Los distintos ayuntamientos ya han realizado los correspondientes sorteos para establecer quienes conformarán las mesas electorales. Por ejemplo, en Zaragoza se han seleccionado 14.720 personas entre los que se encuentran los suplentes y reservas para las 920 mesas electorales de la capital. José Antonio Sanz, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, explica que la presencia es obligatoria, aunque siempre se pueden presentar alegaciones en el caso de que resulte imposible poder estar el día de las elecciones en una mesa.

Estas alegaciones pueden ser de tres tipos: personales, profesionales o familiares y hay algunas de ellas que se aceptan sin tener que presentar justificación, aunque hay otras muchas en las que, dependiendo cada caso, la Junta Electoral de Zona puede pedir justificación para determinar si la alegación se acepta o no.

El abogado José Antonio Sanz indica que, por ejemplo, se aceptan casi de inmediato si la persona a la que le ha llegado la notificación tiene más de 65 años, cuenta con alguna discapacidad, está embarazada de más de seis meses o tienen una baja médica o de incapacidad. Desde que se recibe la notificación se dispone de un plazo de siete días para presentar alegaciones. Si no se acude a la convocatoria una vez notificado que se forma de una mesa, puede conllevar sanciones económicas.

Algunas de las causas que se pueden argumentar para “librarse” de estar en una mesa electoral son: