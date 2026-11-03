El zaragozano Carlos Galve presenta un libro para entender los cambios de la Inteligencia Artificial

Carlos Galve lleva un cuarto de siglo trabajando con Inteligencia Artificial, aunque matiza que entonces "no era lo que conocemos ahora. Tú le dabas muchos datos sobre un tema en concreto y unos algoritmos específicos eran capaces de identificar un patrón. Sobre ese patrón luego eran capaces de decirte si otra serie de datos encajaba o no en ese patrón", explica.
Para entenderlo mejor pone un ejemplo en uno de los ámbitos donde la IA marcará un cambio de rumbo: la medicina. Carlos Galve explica que la medicina del futuro no será curativa, sino esencialmente preventiva. "Si tú me das el ADN de 250 personas con cáncer de próstata yo te puedo identificar un patrón común en esas personas; por lo tanto, si después me das el ADN de otra personas, te digo cómo de cerca o lejos está esa persona de tener un cáncer de próstata.
En su libro, Galve señala que lo que importa en estos momentos alrededor de a IA es la velocidad de cambio. Se ha puesto en marcha un proceso de transformación en la economía global que alcanza a prácticamente todos los sectores, lo que directamente está empezando a impactar en el mercado laboral. Para explicar este nuevo escenario, el ingeniero zaragozano utiliza el paradigma de las tres T's. "Es transversal, porque lo toca absolutamente todo; es transformacional porque te cambia los procesos, flujos de trabajo y cadenas de valor; y es trascendental porque, incluso, tenemos que revisar qué significa ahora crear, dirigir, enseñar, aprender, gobernar, etcétera".
Con este paradigma, el gran reto de las empresas va en dos velocidades: "Primero: aplicar Inteligencia Artificial en los procesos que ya tienes para seguir siendo competitivo y no quedarte atrás; y segundo: reinventar desde cero esos procesos porque probablemente algunos ya no tendrán sentido o los tendrás que reducir o hacer un flujo distinto". El autor de este manual para entender los cambios que va a imponer en nuestras vidas la IA, matiza que aunque sea un proceso a dos velocidades, en ambos casos tendrá que ir "a la carrera".