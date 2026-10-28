El decreto de los centros de datos condicionará el crecimiento de Aragón

La economía aragonesa afrontará 2027 con fortaleza gracias a la inversión, la actividad empresarial, las exportaciones o la diversificación de mercados. Según el Gobierno aragonés crecerá un 2% el próximo año y para 2026 estima cerrar con un 2,4%. Unas previsiones que están en línea con el consenso de los analistas e igual o por encima de las que se estiman para España.

Eso sí, la consejera de Economía, Eva Valle, apunta que no estamos exentos de riesgos. Por ejemplo, la aprobación del decreto que regula los centros de datos pondría en peligro las inversiones y esas buenas previsiones de crecimiento económico.

Aunque el informe se ha elaborado sin incluir ese decreto, en el peor escenario y sumado a otras variables como la menor inversión o la presión sobre los márgenes empresariales, Aragón crecería solo un 0,6%.

AVANCE DEL EMPLEO Y BUEN COMPORTAMIENTO PESE AL ESCENARIO INTERNAICONAL

En términos de empleo continuará con un ritmo de avance dinámico creando puestos de trabajo por encima de las economías de nuestro entorno. Se espera cerrar 2026 con una tasa de paro del 9,2% y del 7,4% en 2027. Por sectores, destaca el comportamiento de la construcción, con un desempleo muy bajo y con previsión de seguir creciendo, por lo que se necesitará mano de obra urgente.

Sobre el escenario internacional, las previsiones indican que Aragón está soportando mejor el crecimiento de la inflación, gracias a los ajustes que está realizando la industria para poder seguir teniendo presencia en los mercados internacionales.