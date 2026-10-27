El Gobierno de España flexibiliza el decreto de los centros de datos

Esa futura norma ha recibido más de 600 alegaciones del sector y varias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Eso sí, mantiene la obligación de que el consumo de energía adicional de los data center sea en un 80%, aunque fija un periodo de adaptación de cinco años.

El Ejecutivo Central mantiene su intención de aprobar este decreto antes de las elecciones o incluso en funciones. El objetivo es evitar un encarecimiento de la factura de la luz y reducir el consumo de agua. Uno de los requisitos que se flexibiliza es la posibilidad de abastecerse con energía solar sin límite de antigüedad. A pesar de estos cambios, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, asegura que el decreto pone en peligro las inversiones previstas en nuestro territorio y provoca inseguridad entre los promotores, que están analizando los riesgos.

Impacto centro datos

Según un estudio de la consultora GFK, los centros de datos de Amazon Web Services en Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego ya están generando riqueza y empleo en el territorio. Seis de cada diez empresas aragonesas socias de Amazon han aumentado su plantilla gracias a esta colaboración y también el 60% ha aumentado sus ingresos.

Las expectativas de crecimiento, a tres años vista, son mayores entre los proveedores de los centros de datos. Levitec, Iberus o Giral Excavaciones y Obras son algunas de las empresas que crecen con Amazon. La directora general de la compañía en España, Suzana Curic, cree que están cumpliendo el objetivo de generar economía en torno a los centros de datos.

Curic ha recordado que AWS es la única compañía de centros de datos que invertirá en las tres provincias aragonesas. El impacto económico en el PIB superará los 18.500 millones hasta 2035.