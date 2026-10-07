Decreto ley

Azcón acusa a Moncloa de frenar los centros de datos por electoralismo

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, lamenta que el Ejecutivo Central quiera aprobar el decreto que regulará la instalación de centros de datos, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Azcón rechaza la regulación de los centros de datos que impulsa el Gobierno de España
Azcón rechaza la regulación de los centros de datos que impulsa el Gobierno de España | Onda Cero

En una intervención ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España ha señalado que el Ministerio está acelerando el proceso para analizar las 600 alegaciones y los informes de Competencia y del Consejo de Estado porque quiere dar luz verde a esos decretos antes de que acabe el año.

Azcón ha recordado que grandes multinacionales estadounidenses como Amazon Web Services, Blackstone o Microsoft invertirán más de 56.000 millones de euros en instalar centros de datos en Aragón. Por eso, cree que es una medida electoral del Gobierno de España y ha avanzado que si el PP llega a La Moncloa la derogarán.

Azcón ha explicado que Estados Unidos y China lideran distintos proyectos de Inteligencia Artificial y Europa va muy retrasada en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta tendencia podría cambiar con el impulso de la instalación de centros de datos en el Viejo Continente. Además, resalta que la normativa que quiere impulsar el Gobierno de España es más restrictiva que la europea.

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