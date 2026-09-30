Inicio inminente de las obras del centro de datos de QTS en Calatorao

Calatorao ingresará a partir de 2028 un millón de euros extra en ingresos en concepto del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas. Además, obtendrá cesiones por valor de unos 10 millones de euros, gracias a los nuevos viales o zonas verdes que construirá la empresa. En un foro organizado por el Diario Expansión en Zaragoza, el director de pre-desarrollo de QTS, Bruno Bravo, ha explicado que las obras que comenzarán de manera inminente. Además, ha avanzado la firma de una inversión de tres millones de euros con el Ayuntamiento de Calatorao para mejorar la planta de tratamiento de agua.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, destaca que el proyecto tiene todas las garantías ambientales necesarias. Además, los servidores se refrigerarán prácticamente sin consumo de agua. La promotora de ese complejo en Calatorao, Blackstone, ha contratado a la ex directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, Marta Ríos, lo que ha generado polémica entre los partidos políticos. La líder del PSOE, Pilar Alegría, ha pedido endurecer la normativa de incompatibilidades de cargos públicos.

Azcón ha explicado que, al ser personal eventual, a Ríos no se le aplicaría la Ley regional – que fue lanzada por el PSOE – sino la normativa estatal. Por eso, insta a Alegría a dirigirse a Pedro Sánchez. Azcón asegura que las inversiones de Blackstone ya estaban maduras de antemano y recuerda que Ríos salió del ejecutivo para trabajar en la Mutua de Accidentes. No fue hasta semanas después cuando recibió la oferta de Blackstone.