Cuatro comunidades firman la Declaración de Teruel

Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria han unido fuerzas este martes con la firma de la Declaración de Teruel, que reclama un Corredor Cantábrico-Mediterráneo de doble vía electrificada y altas prestaciones.

El documento ha sido suscrito por los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media.

Las cuatro comunidades defienden una planificación conjunta de todo el corredor para mejorar las conexiones ferroviarias entre el norte, Aragón y el Mediterráneo, con especial atención al transporte de mercancías y a las necesidades de las zonas industriales y logísticas.

La declaración plantea así una posición común ante el Gobierno de España para que el desarrollo del corredor garantice su continuidad, capacidad y conexión entre los distintos territorios.

Ha sido el cierre de la jornada "La hora del corredor. De mar a mar. El corredor que une al Mediterráneo con el Cantábrico", organizada por el Gobierno de Aragón, en la que también han participado las alcaldesas de Teruel, Zaragoza y Huesca; expertos en infraestructuras ferroviarias, representantes de los puertos de Valencia y Castellón y de Aragón Plataforma Logística, así como los presidentes de CEOE Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.