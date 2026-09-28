Una consulta popular muestra el rechazo de los vecinos de Cuarte al centro de Amazon en Walqa

Los vecinos del barrio rural de Cuarte, en Huesca han mostrado su rechazo a la implantación de un centro de datos en su término municipal. Ayer se celebró en este barrio pedáneo una consulta pública que contó con la participación del 81% del censo y en la que el 99% de los votantes se mostraron contrarios al centro de datos de Amazon Web Service en Walqa. Carlos Oliván, uno de los vecinos promotores de la consulta, señalaba que ahora la idea es extenderla a Huesca y otras poblaciones cercanas para que los ciudadanos puedan opinar sobre esta cuestión.

Organizada por la asociación de vecinos del municipio, en esta consulta de carácter no vinculante y que se realiza por primera vez en Aragón, se formulaban cuatro preguntas: si se vulneraron los derechos a la información y participación establecidos por el Convenio de Aarhus, si la declaración como PIGA está fundamentada en una evaluación robusta que demuestre que los beneficios superan los costes ambientales, energéticos y sociales, si es acertada la política del Gobierno de Aragón de impulsar 34 centros de datos en la comunidad y si se está de acuerdo con la construcción del centro de datos en Walqa.

Los vecinos Cuarte llevan tiempo movilizándose y reclamando transparencia sobre la construcción del centro de Amazon en Walqa. Entre otras cuestiones, han solicitado más información sobre el trazado de una línea eléctrica de alta tensión necesaria para alimentar el centro de datos y que atraviesa el pueblo.