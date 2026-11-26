Aseguran que los criterios que fija esta norma, por ejemplo, en el uso de energías renovables ponen en riesgo importantes inversiones previstas en la Comunidad Autónoma. La consejera de Economía, Eva Valle, señala que el recurso se basa en las alegaciones que presentaron al decreto- ley, pero que el Gobierno de España no ha tenido en cuenta. Considera que es una prohibición de facto y tendría un impacto negativo en la economía.

Valle ha avanzado que si el Partido Popular gana las elecciones generales derogará este decreto y elaborará una nueva norma que garantizará el desarrollo de los centros de datos y su consumo de luz y agua. El Ejecutivo aragonés aprecia igualmente una posible vulneración de la reserva de ley y de la libertad de empresa. Los requisitos establecidos podrían funcionar, en la práctica, como una barrera que impidiera o restringiera gravemente el desarrollo de los centros de datos.

La patronal de los data center también ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo y ha solicitado la suspensión cautelar de esta norma porque puede provocar daños irreparables. La Directora Ejecutiva de Spain DC; Begoña Villacís, señala que esta norma prohíbe de facto la puesta en marcha de las inversiones previstas.